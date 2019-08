Yuri hará pública su biografía ¡sin censura!

Siguiendo con la tendencia de contar su vida en televisión, Yuri ya prepara serie autobiográfica. Sin embargo, a diferencia de otros famosos que lo han hecho, la cantante promete que contará los pasajes más oscuros de su vida sin censura. Por lo tanto, aunque su intimidad quede expuesta, no teme a las críticas.

“Estamos apenas construyendo. Estamos sacando todo lo que es la historia; mis historias de niña, de adolescente”, reveló Yuri al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “No quiero que la maquillen. Algunas series han sido maquilladas y el artista no quiere exponerse al qué dirán. Estoy lista para que gente me aplauda y también va a haber gente que me va a tirar y no me importa”.

RELACIONADOS: La cantante Yuri vuelve a meter la pata al hablar de Yalitza Aparicio

Image zoom Bruno Olvez

La intérprete de “La maldita primavera” asegura que para abrir la historia personal “hay que estar preparado” y ahora lo está. Confiesa que ha sido un proceso difícil porque recordar sus momentos tristes ha sido muy intenso.

“Es difícil mover filas. Acabo un poco deprimida. Es como si le dieras un golpe al cuerpo en el alma de recordar cosas tan difíciles que mi madre [Dulce Canseco] y yo vivimos”, agregó. “Ha sido bastante fuerte porque mueve muchas emociones y, a veces, aunque yo tengo muchos círculos cerrados y muchos círculos perdonados, en todas la vivencias que yo tuve, hay muchas otras cosas que la gente no sabe”.

Image zoom Instagram / Yuri

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Yuri dejó claro que solo narrará su historia y no dirá cosas negativas de nadie porque ese no es el objetivo.

“No voy a hablar mal de las personas que estuvieron conmigo porque creo que no tengo el derecho y además es mi historia, no la de ellos”, advirtió. “Soy una gente que no tiene filtro y no me importa lo que diga la gente porque así soy y así seré.