Yuri en polémica por supuestos arreglos estéticos en el rostro: "No se parece" La cara de Yuri se ha convertido en motivo de controversia tras su última aparición pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de su vida, Yuri ha mencionado que conserva la juventud en su rostro gracias a los diversos tratamientos naturales, masajes con máquinas y tratamientos que no requieren ningún tipo de procedimiento químico o artificial. Por ello, llamó la atención que en una reunión con los medios de comunicación su cara se viera diferente, a decir de los internautas. De hecho, la cantante dio a conocer unos videos, donde luce un atuendo en tono naranja con transparencias, que han desatado la polémica de que se sometió a algún tipo de cirugía estética. "Y yo decía 'Yuri no a perdido sus facciones'; pero hoy se ve tan diferente o no sé si sean filtros pero para nada que ver", advirtió una usuaria. "No de parece"; "Pensé que era una imitadora, está rara"; "Dios, que se hizo en la cara, se ve distinta"; "Por favor no te hagas nada en la cara ya vas a parecer a Gloria Trevi sin ojos"; "¡Era preciosa! Antes de tanto botox"; "Soy solo yo o tiene la cara como medio rara. Cuerpazo siempre, pero la cara qué onda"; "Que rara su cara ¿qué le pasó?", y "Rarísima. Ya no es la Yuri de antes", fueron algunos comentarios. Yuri Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las críticas continuaron para la intérprete de "La maldita primavera"; incluso, la compararon con Madonna. "Divina Yuri, pero cuidado con la cara que va camino al ¡¡¡¡síndrome Madonna!!!! ¡¡¡¡O sea cara de luna!!!!"; "¿Qué le pasó en la cara? Parece Madonna", y "Querida te admiro desde que saltaste a la ¡¡¡palestra del espectáculo!!! Por favor eres hermosa, no comiences como Madonna a hacerte cosas locas en la cara", agregaron. Hasta el momento, Yuri no se ha pronunciado al respecto y continúa promocionando sus conciertos.

