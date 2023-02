Yuri está dispuesta a visitar a Pablo Lyle en prisión Pablo Lyle deberá pasar algunos años en prisión; ante ello, Yuri no duda en poderle ofrecer su apoyo de manera directa, lo cual incluye visitarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras tres años de litigio legal, Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Así, el actor tendrá que seguir alejado de su familia y manteniendo su vida en una pausa obligada por todos esos años. Ante ello, Yuri no dudó en mostrarle su apoyo al protagonista de la película Mirreyes contra Godinez y aseguró que está dispuesta a verlo en la cárcel. "Por supuesto hay que orar mucho por [Pablo Lyle], mucho por él", mencionó Yuri a los medios de comunicación. "Claro que si me lo pidieran con mucho gusto [voy a verlo]. Sí, estaría dispuestísima [de visitarlo en prisión]. Eso sí me gusta; eso me gusta más, ir a visitar a la gente que nadie visita". Por su parte, Laura León considera que es fundamental mantener la calma y prudencia en casos como estos, ya que con la situación de este famoso ha quedado demostrado que todo puede cambiar en un segundo por una mala decisión. Pablo Lyle Pablo Lyle | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy duro [lo que le sucede a Pablo Lyle]. Pero, muchas veces, uno no reflexiona las cosas y no sabe a dónde nos puede llevar un arranque de esos. Hay que pensar las cosas, aunque uno es temperamental, pero no hay que dejarse así", comentó. "Alguna vez sí [tuve un ataque de ira], por cualquier cosa [cuando] vas manejando. Hay que pensar las cosas dos veces, aparte ya no tiene 15 años, basta. Hay que cuidarnos mucho, querernos y no arriesgarnos porque siempre sale alguien más bravo que tú y ahí es donde [ocurren las tragedias]. Hay que respetarnos y querernos mucho". Yuri. Procedimiento estético Credit: Medios y Media/Getty Images Mientras tanto, Pablo Lyle permanece en prisión cumpliendo su condena, mientras su familia ha decidido apelar la condena que impuso la jueza que estuvo a cargo del proceso judicial en su contra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yuri está dispuesta a visitar a Pablo Lyle en prisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.