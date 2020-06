"Agarré camino para tirarme de un balcón". Yuri detalla el escalofriante momento de su intento de suicidio La cantante compartió su doloroso testimonio y contó cómo Dios le salvó la vida segundos antes de despedirse de este mundo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es muy difícil, por no decir imposible, ver a Yuri enfadada o molesta con algo o alguien. La sonrisa y las risas suelen ser sus aliadas principales. Solo hay que ver su perfil de Instagram para descubrir su maravilloso sentido del amor y del humor, razones por las que se hace querer. Sin embargo, no todo ha sido tan bonito en su vida y con la naturalidad que le caracteriza así lo compartió con Karla Martínez para Despierta amiga. La cantante mexicana contó uno de los episodios más duros que le tocó vivir: su intento de suicidio. "Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos", recuerda haber pensado en ese momento de desesperación. "Agarré así un camino para tirarme de un balcón de casa", prosigue sin titubear. Un instante tan horrible como lleno de luz pues, dentro de la angustia y el dolor, supuso también su revivir y su encuentro con el gran amor de su vida, Dios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando yo iba corriendo al ventanal que fueron fracciones de segundo escucho una voz que me dice: 'no lo hagas, yo la quita y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz", describió ante la atenta mirada de Karla. Yuri le hizo caso y eligió vivir. Desde entonces saborea cada instante con todo. La vida dio un giro por completo y se convirtió en mamá, conoció a su actual esposo y su mansión se llenó de amor. En esta entrañable entrevista donde abrió su corazón, reconoció que en esos momentos complicados hubo alguien que siempre le escuchó, y ese fue su amigo y compañero Luis Miguel. "Nunca fuimos pareja, no hubo química y él era guapísimo, estaba en su apogeo", dijo con su gracia. Ni siquiera hubo beso y, en cierta forma, lo agradece. "Me hubiera dejado turulata, ¡como a todas!", bromeó. Yuri puede presumir de haber vivido y superado muchos obstáculos para llegar a ser la mujer feliz y artista completa que es hoy en día. ¡Gracias por tu generoso testimonio!

