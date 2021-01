Close

Yuri defiende a Ninel Conde por acusaciones contra su pareja Larry Ramos Yuri es tajante respecto al romance que mantiene Ninel Conde con su actual pareja Larry Ramos. Pide que respeto para la actriz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las críticas en torno a la relación sentimental que Ninel Conde mantiene con Larry Ramos continúan; incluso, se acrecentaron desde el momento que se reveló que el colombiano había sido demandado por algunas personas, en Estados Unidos, tras realizar diversos delitos en su contra. Yuri, quien mantuvo una cercana relación con el Bombón asesino, hace un fuerte llamado para que cesen los señalamientos en contra de la actriz. RELACIONADO: Exclusiva: Ninel Conde se casa de nuevo ¡mira las imágenes de la petición de mano! Image zoom “¡Déjenla en paz! Pienso que en este tiempo nadie tenemos que opinar de nadie, de verdad”, advirtió Yuri a los medios de comunicación. “Cada quien es libre de hacer lo que quiera”. La intérprete de "La maldita primavera" considera que estamos viviendo momentos complicados que nos deben enseñar la importancia del respetar a los otros y no entrometerse en asuntos que no solo le incumben a los interesados. Sugiere que en lugar de juzgar a los demás, hay que preocuparse por el crecimiento personal, por salir adelante y estar bien en todos los aspectos. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos “No tenemos por qué opinar, porque ni siquiera es tiempo de decir ‘es que yo pienso’… ¡Qué te importa!, no te importa la vida de los demás”, enfatizó. “Mejor, mejora tu vida”. Yuri dejó claro que a Ninel Conde “la respeto, la quiero”; por lo tanto, no pretende meterse en sus decisiones o forma de actuar y, mucho menos, quiere dar opinión alguna sobre sus romances. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, el proceso jurídico el contra del colombiano ya están se están llevando a cabo en Estados Unidos. Actualmente, Larry Ramos vive en México al lado de Ninel Conde con quien, el pasado octubre, selló su unión sentimental mediante una ceremonia religiosa.

