"Nos veíamos en casa de una tía". Yuri cuenta los secretos de su historia de amor con Chayanne La cantante mexicana desveló detalles de sus amoríos con el puertorriqueño, un romance inolvidable del que guarda un recuerdo muy especial. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una mujer a la que es difícil resistirse. Su fuerza dentro y fuera del escenario convierten a Yuri en un huracán que deja huella en quienes la conocen y aman. Una de esas personas que quedó prendada de sus encantos hace ya una buena ristra de años fue Chayanne, su enamorado durante su etapa juvenil. La cantante, siempre prudente y muy respetuosa con los temas personales, confesó a Chiquinquirá Delgado cómo fue ese bello amor que vivió con el cantante puertorriqueño en plena juventud. "Cuando éramos chamaquitos me encantaba y fuimos enamorados", dijo con una dulce sonrisa en el Break de las 7. "Él estaba en Los Chicos y yo le conocí en una gira, ahí nos hicimos el ojito, a mi me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba", confesó por primera vez la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La distancia y sus ya exitosas carreras impidieron que la cosa fuese a más. "Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico", dice con cariño. "Nunca fue mi novio, fuimos enamorados". Años más tarde los 'enamorados' volvieron a coincidir en un trabajo en televisión, la telenovela Volver a empezar, donde vivían un tórrido romance en la ficción. Aunque muchos pensaron que fue a más por su pasado, Yuri ha querido aclarar que no fue así pues Chayanne ya estaba felizmente casado con su esposa, Marilisa Maronesse. Eso sí, ganas no le faltaron. "Cuando hicimos Volver a empezar ya no hubo una relación de amigos más así porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?", bromeó la queridísima artista.

