Con más de 40 años de carrera Yuri confiesa que todavía tiene muchos sueños La cantante mexicana ha logrado mantenerse en la cima del éxito a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, eso no le impide seguir soñando y está convencida que para eso no hay edad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya son más de cuatro décadas las que Yuri tiene en el medio artístico. A lo largo de este tiempo se ha convertido en una institución de la música en Latinoamérica. Además del prestigio profesional que goza como cantante, su trayectoria incluye trabajos en actuación y como presentadora en los que también se ha destacado. Pese a todos los éxitos alcanzados, la cantante confiesa que nunca dejará de soñar. "Tengo muchos sueños. Soy una mujer muy soñadora, una mujer de fe, no importa la edad", mencionó a People en Español. "La edad no tiene nada que ver con los sueños, se pueden realizar a cualquier edad siempre y cuando tengas fe y vayas tras ellos". Justamente, la intérprete de "La maldita primavera" rendirá tributo a una mujer, que como ella nunca dejó de soñar; se trata de Celia Cruz. Así, unirá su voz a la de Ednita Nazario y La India en un especial titulado Latin Grammy celebra a ellas y su música, para interpretar temas de la legendaria cantante cubana, quien llenó de alegría cada lugar donde se presentaba. "Los Latin Grammy nos dan la oportunidad a tantas mujeres que también hemos estado en los escenarios de poder homenajear a otras que ya se fueron. En el caso de nosotras, de Ednita Nazario y La India, vamos a estar homenajeando a Celia Cruz", explicó. "Aparte [estaré] cantando con Alejandra Guzmán y Mon Laferte". Yuri Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo importante es la celebración a las mujeres, la celebración a nuestras carreras, al arte", Yuri Este reconocimiento a su trayectoria y la de otras mujeres es "un orgullo, una satisfacción enorme" para la cantante mexicana. "No importa el pequeño, grande o corto tiempo que te den en pantalla; ahí lo importante es la celebración a las mujeres, la celebración a nuestras carreras, al arte, a lo que Dios nos ha dado a cada una de nosotras, que son nuestros talentos. Estoy muy agradecida de que me den la oportunidad de celebrar la música con tantas mujeres que son leyendas, que van a ser leyendas y que han dejado también su vida ahí, en el escenario", confesó. Esta conmemoración hacia el trabajo de Yuri se suma a otra que ya está preparando para festejar más de cuatro décadas en los escenarios, se trata de un álbum en que realizará diversos duetos. "Me van a hacer un disco homenaje", reveló. "Es una sorpresa porque van a estar figuras muy importantes de todas las épocas y todos los géneros. Doy gracias a Dios porque soy una artista que he cantado todos los géneros con los cantantes más importantes [de antaño] y las nuevas generaciones", agregó. "Va a ser un disco precioso de 15 duetos o más con grandes estrellas mexicanas y no mexicanas". Mientras llega el momento de escuchar esta propuesta musical, Yuri se prepara para formar parte de Latin Grammy celebra a ellas y su música, que será transmitido el próximo domingo 9 de mayo a las 8p/7c por la cadena Univision.

