"No sean babosos": Yuri estalla contra quienes dicen que tiene el coronavirus Con un contundente mensaje, la cantante mexicana aclara especulaciones sobre su salud luego de que varios de sus compañeros en el programa ¿Quién es la máscara? dieran positivo. ¡Entérate! Por Leonela Taveras Luego de que circularan comentarios asegurando que la cantante Yuri tenía el coronavirus, la cantante mexicana aclaró molesta que es falsó e instó a sus seguidores a no creer en las revistas y programas "de tres pesos". La intérprete de "Maldita primavera" colgó varios videos en sus historias de Instagram en los que sarcásticamente comentó, desde la comodidad de su cama, que estaba delicada de salud en un hospital. "Aquí sigo en el hospital toda llena de aparatos y todo como dicen en la revista esa que ya me estoy muriendo y es que eso quisieran. No crean nada, todo lo que hay que hacer por vender, ¿verdad? ¡Ay! padre santo ten compasión y misericordia", comentó. Además de desmentir esas informaciones, la artista de 56 años agradeció a los amigos y familiares que se han preocupado por ella y reafirmó que está muy bien. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sean babosos", expresó. "No crean nada así que aguas cuando ustedes vean que dicen chismes en los programitas de tres pesos… Siempre corrobore en las redes sociales y si ve que el artista no da señales de humo y no sale, puede ser que sí sea real. Pero yo estoy aquí en mi cama echadota". Las especulaciones de que Yuri tenía el nuevo coronavirus surgieron después de que la semana pasada se informó de siete contagios en las producciones de Televisa Imperio de mentiras, Te acuerdas de mí y ¿Quién es la máscara?, en la que participa la cantante como uno de los jueces junto a Consuelo Duval y Omar Chaparro, que confirmaron que tienen el virus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

