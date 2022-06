La actriz de 'La maldita lisiada' en María la del Barrio anuncia el fin de su relación Yulianna Peniche, más conocida por todos como 'La maldita lisiada', confirmó que había puesto fin a su relación amorosa con José Luis Parejita López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yulianna Peniche y José Luis ‘Parejita’ López Yulianna Peniche y José Luis ‘Parejita’ López | Credit: Yulianna Peniche/IG Yulianna Peniche, más conocida por todos como 'La maldita lisiada' por su papel en la famosa telenovela María la del Barrio, confirmó que había puesto fin a su relación amorosa con el e futbolista José Luis Parejita López. "A mí me entregó el anillo de compromiso hace casi dos años y no hubo un avance", dijo la actriz al programa de televisión mexicano Hoy. "Entonces cuando uno no tiene el mismo proyecto de vida, y cuando no hay un avance en la relación, pues lo mejor es terminar", afirmó. Peniche aseguró que pensaba "que ya no hay vuelta atrás", y dijo a la revista mexicana TVyNovelas que estaba "tranquila y en paz" desde que se encuentra soltera. También contó con que aún conserva el anillo de compromiso que le regaló su ex en 2020. "El mío no es como el de Belinda. Ojalá fuera así, que cuesta unos cuantos millones, pero no hemos platicado de eso", dijo. "Claro, algo debe valer. No sé cuánto, está muy lindo el anillo, muy bonito", añadió. La actriz confesó que aún tiene cuentas pendientes con su expareja. "Ahí tenemos unos pendientitos, pero he estado tan ocupada acá, y él igual está haciendo sus cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peniche se volvió popular con solo 14 años cuando hizo el papel de Alicia Montalbán en María la del Barrio. Muchos recuerdan la escena en la que la genial villana interpretada por Itatí Cantoral le dice "¡maldita lisiada!", una frase que quedó en el imaginario popular.

