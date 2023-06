Tía de Maluma revela que es maestra de yoga de diversos famosos, incluyendo a su sobrino Yudi Arias, tía de Maluma, les da clases de yoga a varias celebridades de talla internacional ¿quiénes son? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Quizá no todos saben que Maluma inició su carrera en la música gracias a su tía Yudi Arias, quien le dio como regalo de cumpleaños la posibilidad de grabar profesionalmente. De hecho, el cantante siempre ha dejado claro la gran conexión y el amor que siente hacia esta familiar. Ahora, la maestra de yoga relata cómo se dio la primera oportunidad del intérprete de "Felices los 4". "[Fue un regalo de cumpleaños] exactamente, [Maluma me dijo] 'tía voy a cumplir años y quiero grabar unas canciones'. Estábamos en una salida y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y marcarle a un productor. Le dije 'mi sobrino quiere grabar unas canciones'; [me respondió] 'sí, mándalo'. Y ahí cambió nuestra vida", relató Arias al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Él se ha ganado con esfuerzo, dedicación, con disciplina, con muchos sacrificios todo lo que es". Gracias a su especialidad como maestra de yoga, Yudi ahora apoya a diversas celebridades que se han valido de sus conocimientos para implementar esta disciplina en su forma de vida, incluyendo, a su famoso sobrino. También Madonna ha cambiado impresiones con ella. Maluma Credit: IG/Maluma SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cantantes varios. La esposa de Juanes, la esposa [Luis] Fonsi. He conectado y hablo mucho con Aracely Arámbula. Con Thalía conecto mucho también, con Angélica Vale; con J Balvin también. Soy muy afortunada por eso", mencionó. "Madonna clases no [ha tomado conmigo], pero hemos compartido y en nuestra conversación si hablamos sobre los tipos de yoga; a ella le encanta y también hace pilates. Nos gustan las esencias y las piedras; entonces, creo que tuvimos una buen conexión". yudy arias tia de maluma en su cocina de miami Credit: IG/JudyArias Yudi Arias suele realizar eventos privados y masivos de yoga. Sus sesiones son tan buenas, que el propio Maluma ha mostrado los resultados.

