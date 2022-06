Esposo de la cantante Yrma Lydia asegura que él no la mató. Se encontraron en restaurante para firmar divorcio La cantante Yrma Lydia escribió enigmáticos mensajes en el mantel del restaurante donde fue asesinada. Su esposo asegura que él no fue quien la mató. Ella se encontró con él para firmar su divorcio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yrma Lydya Yrma Lydya | Credit: Mezcalent.com Varios testigos señalan a Jesús Hernández Alcocer, el viudo de Yrma Lydya, como el responsable de haberla matado en un lujoso restaurante. Sin embargo, el hombre asegura que él no mató a la cantante. Hernández, quien es abogado, fue detenido junto a su chofer la noche de la tragedia, pero afirma que es inocente. Testigos contaron a las autoridades que Hernández mató a la cantante en el restaurante Suntory Del Valle en la Ciudad de México tras ambos discutir, reporta el diario El Universal. La estrella de música regional mexicana, de 21 años, se encontró con Hernández, de 79 años, para firmar su divorcio. Hernández —quien está en prisión preventiva y enfrenta cargos de feminicidio— dijo que fueron "personas extrañas" quienes mataron a su esposa y que buscaban "extorsionar" a la cantante. Yrma Lydia recibió tres disparos: dos en el tórax y uno en la cabeza. Según Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, la Fiscalía tiene en su poder un arma con las características de la que se usó en el asesinato de la cantante. Durante la última cena de Yrma Lydya con su esposo antes de ser asesinada, la cantante supuestamente escribió enigmáticas palabras en el mantel de papel del restaurante: "problemas de sangre, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio". Las autoridades investigan estos mensajes. La familia de Yrma Lydia expresó su dolor en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la artista, quien estaba por presentarse junto a Dulce y Alicia Villareal en el concierto GranDiosas. "Agradecemos las muestras de cariño hacia Yrma Lydya y nuestra familia. Por el momento no existirá ninguna declaración", afirman. "Pedimos su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles. Aprovechamos para informar que en la familia no hemos nombrado ningún portavoz, abogado o representante. Por este medio les iremos informando".

