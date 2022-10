Muere en la cárcel Jesús Hernández, el presunto asesino de la cantante Yrma Lidia Muere en la cárcel el abogado Jesús Hernández, el presunto asesino de la cantante mexicana Yrma Lidia. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Murió en la cárcel el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien estuvo casado con la cantante mexicana Yrma Lidia y fue acusado de matarla. El abogado de 79 años murió en el reclusorio Norte, donde estaba detenido tras ser acusado de matar a la cantante el 23 de junio en el restaurante Suntory de México, reporta Milenio. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Hernández fue trasladado al centro médico del reclusorio tras quejarse de sentirse mal. Allí los doctores intentaron reanimarlo, pero fue declarado muerto. En julio, el abogado Ángel Fernando Hernández aseguró que su cliente Jesús Hernández Alcocer no asesinó a su esposa, argumentando que la cantante fue asesinada por una tercera persona. En entrevista para MILENIO Televisión, el abogado dijo que el asesino "es una persona muy cercana a ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yrma Lydya y Jesus Hernandez Alcocer Credit: Mezcalent; Fiscalía CDMX Según reportes, meses antes de ser asesinada, Yrma Lidia había denunciado a su esposo de violencia doméstica, y estaban en proceso de divorciarse. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que Jesús Hernández Alcocer falleció por causas naturales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere en la cárcel Jesús Hernández, el presunto asesino de la cantante Yrma Lidia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.