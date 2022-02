Youtuber uruguayo, Yao Cabrera, cae de un tercer piso Yao Cabrera está en terapia intensiva en un hospital de Argentina, luego de este accidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El youtuber Yao Cabrera fue llevado al hospital de emergencia; los primeros informes indican que mientras realizaba una grabación en el balcón de su casa se desvaneció cayendo desde un tercer piso y se encuentra en terapia intensiva por su delicado estado de salud. Este hecho fue confirmado por el representante del joven de origen uruguayo. "Estoy a punto de viajar a Villa Carlos Paz [Argentina]. Según pude saber, Yao estaba haciendo un video para las redes sociales y se cayó. Ahora está internado en terapia intensiva", declaró Christian Manzanelli al diario argentino El Clarín. Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado del influencer, mencionó que se se enteró del accidente por una llamada del padre del chico; la cual, recibió durante la madrugada de este 1 de febrero de 2022. "Estamos a la espera de un parte médico, yo estoy intentando comunicarme nuevamente con ellos para saber más detalles", mencionó al mismo medio. El amigo de Cabrera, Kevin Macri, quien estaba con él mientras ocurrió el accidente, dio detalles de lo sucedido y explicó que estuvo "siete u ocho horas inconsciente". "Estaba grabando un video, porque estábamos pintando la casa, se desmayó y se cayó desde allá arriba. Cae con un brazo, según nos dice el médico, y al parecer tiene una costilla fisurada", explicó al medio argentino Mitre Live [Radio Mitre]. "Estamos preocupados porque además de la costilla que tiene medio fisurada, también estamos esperando un estudio de los golpes en la cabeza porque la caída fue bastante alta, entonces tienen que evaluar todo", agregó. "Nos preocupa el estado de situación con la pelea para Dubai porque él se está entrenando, no es fácil. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir". Yao Cabrera Credit: Yao Cabrera Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yao Cabrera retó a una pelea al boxeador profesional Chino Maidana; la cual, se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes. Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, nombre completo del youtuber, quien radica en Argentina desde hace algunos años, ha estado envuelto en diversas controversias. En noviembre de 2019, fue acusado públicamente por su colega Caeli de haber intentado drogarla y abundar sexualmente de ella. En diciembre de 2020, fue detenido, con otras 32 personas, por celebrar una fiesta clandestina durante la cuarentena por COVID-19. En julio de 2021, fue acusado, junto a otros adultos, de los presuntos delitos de Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, Prostitución, Corrupción de menores y pornografía infantil.

