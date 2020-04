Youtuber exhibe infidelidad de cantante a su novia El cantante Juan de Dios Pantoja fue expuesto por una youtuber, Lizbeth Rodríguez, de engañar a su novia con otro influencer. La guerra de dimes y diretes continúan. By la redacción de People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La conductora e influencer de la emisión Exponiendo infieles, Lizbeth Rodríguez, hizo público que el cantante Juan de Dios Pantoja engaña a su novia, Kimberly Loaiza, con un youtuber de nombre Kevin Achutegui. La primera advirtió que tenía las pruebas para demostrar el romance. “Revísale el celular a tu marido! En este momento!”, escribió Rodríguez a Loaiza en un mensaje en su cuenta de Twitter. “Checa mensajes, fotos (eliminadas también) El que nada debe nada teme! Es ahora o nunca! ‘Pueden borrar’. Y si tienes a ‘tus amigos’. Ve a la conversación desde el principio que tiene Alex con Kevin, desde antes de ser novios!”. RELACIONADO: Sin embargo, la pareja sentimental del intérprete de “Me fascina”, consideró que la información era algo equivocado y sin fundamento. “La gente falsa mucho habla, poco comprueba”, escribió Loaiza en la misma red social. “Que triste usar el movimiento de la mujer, para mentir”. Ante ello, Rodriguez mostró las supuestas pruebas. “¡Pediste pruebas! ¡Solo espero que hagas algo al respecto!”, agregó con una serie de imágenes que mostraban el aparente affair del cantante. “Esto lo hago por todas las mujeres que ¡hemos sido engañadas! ¡Porque tienes todo! ¡No lo necesitas! [refiriéndose a De Dios Pantoja]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el cantante reaccionó. “Para mí lo peor de este asunto es que siempre tienen que meter a Kim [Kimberly Loaiza]; ella con nadie se mete como para que Lizbeth sea tan descarada para hacer memes burlándose de ella y en su video captura (falso) [que] ponga que es mustia”, escribió De Dios Pantoja en dicha red. Pese a la defensa por parte de todos los involucrados, Lizbeth Rodríguez aseguró que dice la verdad. Advertisement

