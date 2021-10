Yotuel acusa a Google de censurar el himno de las protestas en Cuba "Patria y Vida" Yotuel Romero acusa a Google de censurar el tema "Patria y Vida", que no aparece cuando el buscador muestra los temas nominados a los Latin Grammy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yotuel, Gente de Zona Credit: Instagram/ Yotuel El cantante cubano Yotuel Romero acusó a Google, el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial, de haber censurado el tema "Patria y Vida", recién nominado a mejor canción en los Latin Grammy y que se ha convertido en un himno contra la dictadura cubana. En un video en Instagram, el exintegrante de Orisha contó que recientemente se habían percatado de que el tema, hecho en colaboración con los artistas cubanos Maykel Osorbo, El Funky, Gente de Zona y Descemer Bueno, no aparecía en las búsquedas de Google. "Nos dimos cuenta de que algunos medios no nos nombraban entre los nominados a "canción del año" de la próxima entrega de Latin Grammy, no entendíamos por qué esos medios nombraban la lista completa menos a "Patria y Vida" y una persona nos alertó que no aparecíamos en Google cuando escribes "Nominados Latin Grammy 2021", aparecían todos menos nosotros", contó el cantante a sus seguidores. "Reclamamos a Google adjuntando toda la información de la web de Latin Grammy. Nos pidieron demostrarlo más, así que adjuntamos medios de comunicación que se habían hecho eco de nuestra nominación", añadió. Romero dijo que hasta el momento Google no ha vuelto a incluir a "Patria y Vida" en la lista. Al cierre de esta nota, el tema seguía ausente de la lista de nominados que genera el buscador. Según dijo Yotuel, les comunicaron que la decisión de censurarlos de las búsquedas de los internautas fue porque habían recibido demasiados reclamos en su contra. Yotuel, Gente de Zona Credit: Instagram/ Yotuel "Nos quitaron porque han recibido claims, es decir, reclamos para que nos quitaran, denunciando como si la información fuese incierta. Una vez más las ciberclarias de Cuba, es decir, el sistema cibernético represivo cubano que dedica todo su esfuerzo a difamarnos, tumbarnos las redes, atacar a los que piden libertad desde dentro de la isla… Unas ciberclarias CÓMPLICES de todo lo que vivimos los cubanos y a las que un día les caerá el peso de la ley", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, Romero le dejó un mensaje a las ciberclarias, como se les llama en Cuba a quienes se dedican a combatir en las redes a los opositores al régimen. "Podrán borrarnos de Google, pero no nos borrarán del corazón de MI PUEBLO ✊🏾". PATRIA Y VIDA. Tú 59 yo 22. Ya está llegando 2022 y Mi CUBA será libre! Eso es lo que les molesta", finalizó el cantante. La canción, que fue nominada a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana en la presente edición de los premios Latin Grammy 2021 que se entregan el 18 de noviembre en Las Vegas, es un grito de libertad de los cubanos frente al lema de "patria o muerte" que enarbola el régimen que gobierna la isla desde 1959.

