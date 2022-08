Exclusiva: Yotuel habla de su matrimonio con Beatriz Luengo y su mundo familiar El cantante cubano Yotuel habló en exclusiva con People en Español sobre los grandes amores de su vida, su esposa Beatriz Luengo y sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yotuel tiene a la mejor musa en casa. El co-creador de "Patria y vida" habló en exclusiva sobre su matrimonio con la cantante española Beatriz Luengo. "Tengo una mujer espectacular. Odio cuando dicen: 'detrás de un gran hombre hay una gran mujer' porque si yo pongo a mi mujer detrás de mí lo que ella recibe es sombra", reconoce el cantautor, quien siente una profunda admiración por Luengo. "Una familia feliz es cuando cada uno puede realizar sus sueños", añade. El cantante cubano —quien figura entre Los 50 Más Bellos de People en Español este año— asegura que su mayor orgullo son sus hijos. "Tengo a mi hijo mayor Yotuel, de 22 años, el del medio D'Angelo y la pequeña Zoe. Son parte de mi felicidad, de mi alegría", dice el exintegrante del grupo Orishas. "Tengo mucho cuidado en las cosas que hago porque ellos están viendo los pasos que da su padre. Para mí que ellos vean en su padre un hombre honrado, honesto, con valores patrios, defensor de los derechos humanos y alguien que ama a su país, ese es el legado que les quiero dejar a mis hijos". El 2022 está lleno de proyectos para la pareja. "Este año viene el documental Patria y vida que va a ser algo increíble, viene mi disco que sale en octubre. Se llama Represent y vienen colaboraciones de muchos artistas. Estoy preparando un libro que habla de lo que la música me ha enseñado", dice Yotuel. Junto a Luengo, también está trabando en una serie animada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Yotuel y Beatriz Digital Cover Credit: Foto: Omar Cruz; Peinado: Marco Peña; Maquillaje: Claudia Betancur ¿Qué los mantiene enamorados y creando juntos? "Lo que me mantiene es el amor que siento por mi esposa, es la admiración que siento por ella. Esa admiración es el eje de nuestra relación", dice Yotuel. "Cuando admiras a alguien hay un amor más profundo que todo lo superficial. La admiración juega un papel fundamental en enamorarme cada día más de ella". Yotuel y Beatriz Digital Cover Credit: Foto: Omar Cruz; Peinado: Marco Peña; Maquillaje: Claudia Betancur Cuando no está en un escenario o estudio de grabación, Yotuel recarga baterías con sus seres queridos. "Mi tiempo con mi familia es oro. Trato del tiempo que estoy con ellos dedicarlo 100 por ciento a ellos. Vamos a la playa, a andar en kayak, ir en bicicleta, correr por el barrio, ir a cazar lagartijas, en la noche vemos las estrellas", dice el artista. "Es importante para mí tener tiempo de calidad con mis hijos. A veces tengo que ausentarme unos días, o un mes o dos meses, pero ellos saben que cuando están con papá es un momento histórico y único. Lo aprovechamos al máximo".

