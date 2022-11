Yotuel celebra 15 años de relación con Beatriz Luengo con esta tierna foto: ¡qué jovencitos! Después de muchos años de relación, Yotuel Romero y Beatriz Luengo siguen siendo una de las parejas más fuertes del mundo del espectáculo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de muchos años de relación y dos hermosos hijos, Yotuel Romero y Beatriz Luengo siguen siendo una de las parejas más fuertes del mundo del espectáculo. Y como el cubano suele ser detallista, no dejó pasar por alto su aniversario de bodas, y le dedicó un emotivo mensaje a la española en redes sociales. "Hoy hacemos 15 años de esta foto amor. YO MAS TUYO QUE MIO 🙏🏾 LOVEUUUUUUUUU", le dejó saber el cantante a la madre de sus hijos, un mensaje que acompañó con una tierna foto de la primera boda de ambos, donde aparecen muy jovencitos. Por su parte, ella respondió: "Qué rápido pasa la vida a tu lado MiYotu. Te amo tanto ❤️". Pero Luengo no se quedó atrás, y también hizo una publicación dedicada a su esposo, donde le reafirmó su amor: "15 años. Te voy a amar hasta morir 🌹". Incluso compartió un emotivo video de los momentos más importantes de ambos, desde su boda, el nacimiento de sus hijos o el día en que ganaron el Latin Grammy a mejor canción del año por "Patria y Vida". Asimismo, el exintegrante de la agrupación Orishas le comentó: "MI TODO 🙏🏾". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace casi un año que la pareja visitó Las Vegas no solo para participar de la gala del Latin Grammy, sino para celebrar su segunda boda "Ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos dos hijos preciosos, sino porque sigamos mirándonos así'", le dejó saber en ese entonces la cantante a su esposo. Por otra parte, Yotuel confesó a People en Español que su amor con Luengo es "de esos amores que te das cuenta que eso viene de otra vida, que ya hemos pasado por esto en otras etapas. Cuando eso ocurre y te encuentras a esa persona es algo mágico, uno lo siente".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yotuel celebra 15 años de relación con Beatriz Luengo con esta tierna foto: ¡qué jovencitos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.