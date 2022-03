Yordi Rosado enfrenta las críticas por su entrevista a Luis de Llano; revela si borrará el video Tras dar a conocer la entrevista de Yordi Rosado con Luis de Llano, que detonó en la acusación de Sasha Sökol sobre un abuso por parte del productor, el comunicador ha estado envuelto en la polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se dio a conocer la entrevista que Yordi Rosado realizó con Luis de Llano. A partir de sus declaraciones respecto a la relación que mantuvo con Sasha Sökol, la cantante decidió dar a conocer que sufrió abuso por parte del productor cuando tenía 14 años de edad. Ante ello, muchas personas se han lanzado contra el comunicador por esa charla; incluso, le han pedido bajar el video. El presentador da su posición al respecto. "En estos días he estado pensado mucho la situación del video que subí con Luis de Llano", mencionó en un audiovisual que publicó en su canal de YouTube. "Respeto muchísimo lo que hizo Sasha, sé que es algo muy importante y un tema extremadamente serio que debemos todos tomar en cuenta y comentar", mencionó."Ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista". Rosado explicó que en ese espacio la entrevista que realiza con cada invitado "tiene un objetivo y es que sea muy abierta, muy franca, muy real" porque busca que los personajes que asisten "podamos conocerlos como personas; sus historias, sus éxitos, sus claves, sus fracasos, sus errores", más allá de su imagen pública. "Busco que ellos puedan darme, realmente, las historias de una de manera natural y real, hasta donde cada quien quiera platicar, pero para poder lograr esto tengo que ser imparcial; tiene que ser una entrevista donde no puedo juzgar a los invitados que tengo", advirtió. "Evidentemente, después, cuando ya cada quien vemos la información, como público, puede tomar su propia decisión. Intento ser solamente un medio para que los demás puedan decidir y tomar una posición. Esa es la idea de este espacio. Y busco siempre con mi invitado no indagar de más, ni preguntarle más allá de lo que quiera decir". Yordi Rosado Credit: Yordi Rosado Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las críticas que ha recibido, Yordi Rosado aseguró que "respeto absolutamente todas las opiniones" y promete seguir trabajando de manera profesional para que las charlas logren presentar el lado humano de los asistentes. "Les puedo asegurar que junto con mi equipo vamos a seguir investigando, trabajando y echándole todas las ganas, para poder dar estar información. Y que siempre, con mis invitados, estará el lugar abierto para que puedan platicar lo que cada quien quiera, y yo respetando esta información para que después cada quien haga con ella lo que creamos más conveniente", mencionó. "En este momento me parece muy, muy importante que esta entrevista haya generado una conversación tan importante y tan delicada como la que se está abriendo", concluyó.

