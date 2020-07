Yomil, deshecho en llanto ante la repentina muerte de El Dany El rapero subió un video a sus redes hecho un mar de lágrimas, en el que aseguró que la muerte de su amigo en Cuba fue una negligencia médica. Te lo mostramos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer sábado 18 de julio Daniel Muñoz Borrego, componente del dúo rapero cubano Yomil y El Dani, falleció de madrugada en el hospital Calixto García de La Habana con tan solo 31 años de edad. El joven ingresó por problemas en los riñones, según aseguraron miembros cercanos de su familia a los medios y murió a causa de una afección cardiovascular aguda. Su compañero y amigo Yomil se encuentra completamente devastado y lleno de impotencia ante la repentina muerte del joven y hoy compartió un video en sus redes, roto de dolor y a lágrima viva, sin poder contener el llanto. “Amanecí sin mi hermano...”, lloraba el cantante. “No era un amigo cualquiera... Estoy tratando de ser lo más fuerte posible porque tengo que seguir pero nunca voy a recuperarme...”, aseguraba sin consuelo. “Era una persona con un corazón muy grande”, dijo recordando a su amigo, con quien repartió hace unas semanas ayudas para los afectados de coronavirus. “Lo que sucedió con él fue una negligencia médica, en el sentido que él entró hace aproximadamente una semana, tenía un dolor en las piernas que apenas podía caminar...” dijo entre lágrimas. “Se hizo muchas pruebas y no sabían que era. Decidieron dejarle ingresado y ponerle un tratamiento de diez días con suero en vena, porque supuestamente ellos pensaban que lo que tenía era un problema en los nervios, que los nervios necesitaban inyectarle vitaminas y cosas así. Yo fui a verle el día anterior, él tenía el mismo brillo en los ojos, nos reímos... ¿Cómo iba a imaginarme que era el último día que iba a ver a mi hermano?”, se lamentó incrédulo. Image zoom Instagram/yomilyeldany Al día siguiente de visitarle en el hospital, su mamá le despertó tocando la puerta hacia las ocho de la mañana y le dijo que El Dany estaba agonizando. “No fue velado, fue decisión de su propia familia, de su esposa, de su mamá...” confesó Yomil. “Es muy duro el dolor que siento...”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Dany dejó viuda a su esposa Iraisel y huérfana su hijita Daniela, de tres añitos, a quien su papá adoraba. "Siempre supe que serías un papá amoroso y dedicado, pero eres mucho más que eso. Eres el mejor de todos", escribió su esposa bajo esta tierna foto el último día del padre el pasado mes de junio. Descanse en paz.

