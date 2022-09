A mamá de Thalía no le gustaba su amistad con Yolanda Andrade Si bien Thalía y Yolanda Andrade mantienen una amistad desde su juventud, ahora se revela que la madre de la actriz no quería que la conductora fuera su amiga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Thalía mantiene una relación añeja con Yolanda Andrade; incluso, se ha hecho público que la segunda ha visitado a la cantante en Estados Unidos, donde actualmente habita. Pese a esa entrañable relación, ahora se da a conocer que Yolanda Miranda, madre de la protagonista de la telenovela Marimar, no estaba de acuerdo con esa amistad para su hija menor. "En una ocasión me atreví a decir, porque digo lo que pienso, lo que sé y lo que es; y en una ocasión dije que mi mamá no permitía que esta señora se acercara a mi hermana [Thalía] y ya", reveló Laura Zapata, hermana de Thalía a los medios de comunicación. "Eso no lo sé [la razón del disgusto de mi madre], eso ya es otra cosa". Si bien, la actriz dio a conocer tan importante información, reiteró que no sabe la razón exacta de dicha desconfianza hacia la conductora de televisión. "No conozco el móvil específico, pero mi mamá no quería esa amistad para mi hermanita", enfatizó. Ahora, Laura Zapata asegura que la batalla de Yolanda Andrade mantiene hacia ella es justamente por haber mencionado públicamente este tema. De hecho, comentó que trató el tema con su hermana menor. "A mi Thalía me dijo 'habla con ella'. No tengo nada que hablar con ella; no tenemos ningún tipo de diálogo con esta persona", advirtió. Yolanda Andrade, Thalía Credit: Instagram/Yolanda Andrade SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Públicamente hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades porque sabe donde vivo, o cualquiera de las gentes cercanas a mí, la hago responsable a esta persona [Yolanda Andrade], que ya vimos que es de armas tomar", mencionó. "Eso es un bullying tremendo y además de mentiras porque toda mi vida he trabajado. Lo que pasa es que estas personas que viven de esas cosas o de esos dineros mal habidos no conocen el trabajo. Llevo 45 años trabajando incansablemente". Laura Zapata continuará dedicada a sus proyectos profesionales y pide que Thalía desmienta públicamente que no aclare las mentiras de Yolanda Andrade.

