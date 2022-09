Yolanda Andrade vuelve al ataque en contra de Laura Zapata Tras las últimas declaraciones de Laura Zapata sobre Yolanda Andrade, la conductora nuevamente se lanza contra la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Yolanda Andrade ha mantenido un enfrentamiento directo contra Laura Zapata; de hecho, la última asegura que los problemas iniciaron porque reveló que a su madre, Yolanda Miranda, no le gustaba la amistad que la conductora mantenía con su hija menor Thalía. Así, la titular del programa Montse & Joe aprovecha cualquier oportunidad para arremeter en contra de la actriz. La última vez, Andrade aseguró que la también cantante vivía gracias al dinero que le daba su hermana Thalía. Zapata de inmediato lo desmintió y le pidió a su familiar que hablara con la agresora y aclarara la verdad; lo cual, hasta ahora no ha sucedido. Además, la intérprete de Bruna Mendoza en la telenovela El bienamado le respondió a su atacante con información del programa Ventaneando, donde se aseguró que la también empresaria le pedía dinero al boxeador Julio César Chávez. "¡¡¡Laura Zapata!!! ¡¡¡Qué risa!!!", escribió Andrade en su cuenta de Instagram. Laura Zapata y Yolanda Andrade Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas se pronunciaron ante este nuevo ataque con comentarios a favor y en contra de ambas famosas. "Dice Laura Zapata que es la villana de villanas; más bien creo que es Hermelinda Linda; jajajaja vieja ridícula"; "Yolanda tomó las palabras de Laura para su conveniencia, tiene tema. Apoyo lo dicho por Laura. Actualmente hay un gran número de personas, sobre todo jóvenes que están atenidos a apoyos económicos que les da el presidente, para mantener caliente su padrón electoral. Y no trabajan"; "Yo te aviso con Thalía"; "A Laura zapata le hace falta colmillo solita se cerrará muchas puertas, jejeje", y "¿Hablas de la Zapata? ¿La que agrede constantemente al mexicano que no piensa igual que ella?", fueron algunos comentarios. Quizá en próximos días, Laura Zapata, quien ya responsabilizó a Yolanda Andrade de cualquier cosa que le suceda, podría pronunciarse nuevamente. Solo el tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yolanda Andrade vuelve al ataque en contra de Laura Zapata

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.