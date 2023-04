Yolanda Andrade revela la condición médica que la tuvo al borde de la muerte La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade revela qué la llevó al hospital y porqué temió morir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yolanda Andrade preocupó a sus seguidores revelando que había sido hospitalizada y se había sentido cerca de la muerte. "Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir", dijo la actriz y presentadora mexicana en Instagram. Tras salir del hospital, reveló la razón por la que fue ingresada de urgencia, reporta El Universal. "Fueron varios factores que todavía están determinando los médicos esta conexión, todo empezó con el estómago, un sangrado tremendo, y vomitando también, al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación entre el ojito, la parte posterior; era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver", dijo Andrade. La actriz reveló que sintió un fuerte dolor de cabeza y luego vomitó sangre. Su hermana Marilé Andrade estuvo a su lado en el hospital y agradeció las muestras de cariño durante esta crisis de salud de Yolanda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda Andrade Credit: (Medios y Media/Getty Images) Andrade describió su recuperación como un "milagro" y compartió una foto de la Virgen de Guadalupe en Instagram con un mensaje de agradecimiento. "Gracias a todos por sus buenos deseos para mi salud. Gracias de corazón, voy a estar pronto mucho mejor", expresó. "Gracias por sentirme tan querida y a cada uno les deseo salud. Disfruta el viaje. Hay episodios que automáticamente todo puede cambiar".

