Yolanda Andrade habla de su relación sentimental con Verónica Castro ¿La relación sentimental que se rumoró tenían Verónica Castro y Yolanda Andrade fue verdadera? La conductora habla a detalle de lo que ocurrió con la actriz. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La supuesta relación sentimental que Yolanda Andrade tuvo con Verónica Castro ha quedado al descubierto; ahora, la conductora dio a conocer que el romance con la famosa actriz duró cinco años. Sin embargo, no quiso detallarla porque "luego si uno no dice las cosas a la gente no le parece". "Así fue la historia y fue una historia de amor bien bonita [con Verónica Castro]", confesó Andrade en entrevista al periodista mexicano Joaquín López Dóriga. "Pero la reservo [su relación sentimental] para mi bioserie [dijo en tono de broma]. No es cierto Verónica". RELACIONADO: ¡Verónica Castro está de vuelta! Image zoom Mezcalent De acuerdo con presentadora, todo comenzó como un mal entendido que surgió a raíz de una entrevista que le realizaron; sin embargo, nunca mencionó que se trataba de Castro. La revelación la hizo después cuando se sintió agredida por las declaraciones de la protagonista de la telenovela Rosa Salvaje. "Lo comenté porque a mí me dolió lo que dijo en Argentina; ella en Argentina dijo que yo tenía hambre, que había dicho no sé qué", explicó. "Dije ‘qué gacho; porque si duramos tanto tiempo y nos quisimos tanto, porque dice eso. Aparte no hicimos nada malo, no tiene nada de malo. Nos casamos, simbólicamente; no tiene nada de malo". Image zoom Luis Ortiz/Clasos/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Yolanda Andrade la decisión de retirarse por parte de Verónica Castro, le parece inadecuada porque no debe mezclarse la vida personal con la profesional. "Verónica no se tiene que retirar. Lo que sucedió entre nosotras es punto y aparte a lo que es ella es como actriz, como todo", advirtió. "Ella no se tiene que retirar. La vida privada de uno, pues es privada". Advertisement

Yolanda Andrade habla de su relación sentimental con Verónica Castro

