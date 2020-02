Yolanda Andrade sorprende con su reacción a la última entrevista de Verónica Castro La conductora y su amiga del alma Montserrat Oliver opinan así de la reaparición de la actriz mexicana nuevamente en los medios donde habla de su regreso. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya lo dijo en su día Montserrat Oliver, según ella Verónica Castro había usado la excusa de retirarse como una manera de victimizarse. No se la creyó y consideró que esta marcha de los medios y las tablas no era más que una táctica publicitaria porque ya no se la veía en ningún lado. La primera actriz ha roto el silencio y ha contado en una entrevista con Galilea Montijo el porqué de su retiro temporal. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para Yolanda Andrade y Montse quienes han reaccionado inmediatamente de una forma muy contundente. “¡Qué flojera!”, decía la modelo y futura esposa de Yaya Kosikova a los medios que le preguntaban. ¿Y Yolanda? Su cara lo decía todo. Desde dentro del coche no quiso hacer declaración alguna al ser preguntada, ni darle un segundo de gloria a la persona que le había dejado como mentirosa. Sus gestos hablaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es el momento de mandar todo esto a la fregada”, le dijo Verónica a Galilea sobre el momento en que decidió decir adiós a las tablas. La débil salud de su madre y todo el revolú formado hicieron que tomara esta decisión. Ahora parece que está dispuesta a regresar si la ‘chamba’ que le ofrecen merece la pena. Este cambio parece que no ha sorprendido a Yolanda ni a su amiga Montserrat, cuya reacción ha sido la de ‘ya lo veíamos venir’ con este cambio de actitud. El tema les cansa y prefieren mantenerse al margen agotadas de una historia a la que parece no piensan dar más atención. Al menos por ahora. Advertisement

Yolanda Andrade sorprende con su reacción a la última entrevista de Verónica Castro

