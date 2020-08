Yolanda Andrade se somete a procedimiento estético y muestra los resultados en este video La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade tiene un renovado look. Mira cómo luce después de hacerse este procedimiento estético. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Yolanda Andrade dejó a muchos seguidores sorprendidos con su nuevo look. La actriz y presentadora mexicana de 48 años se hizo un procedimiento estético y mostró los resultados en un video en Instagram. "Hoy es un día muy especial porque resulta que ando muy emocionada. Voy a vivir una experiencia única, inolvidable, que quiero compartirles a todos", dijo en Instagram Stories, mientras manejaba con su mascarilla puesta —en plena pandemia del coronavirus— camino a la oficina del doctor Miguel Ángel Guevara. Andrade compartió un video en el que le confesaba a su médico que estaba un poco nerviosa antes de someterse a este procedimiento estético por primera vez. "Tu cara es tu carta de presentación," dice el cirujano plástico. "Este es uno de los procedimientos más seguros, es mínimamente invasivo". El doctor la calmó antes de ir a la sala de operaciones. "No operas pacientes, operas almas, y cada cuerpo es distinto", le dijo a la actriz, quien mostró todo el proceso de preparación antes de la cirugía. Image zoom (Luis Ortiz/Clasos/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué se trata? Una cirugía con Facetite para planchar la piel del rostro. También se le hizo una extracción de plasma en sangre. "Se la voy a inyectar como mascarilla mientras se recupera", dice el doctor en el impresionante video, donde se ve todo el proceso, mientras Andrade permanece sedada y dormida en la camilla. También se hizo una cirugía con Morpheus, una herramienta estética con 24 agujas. La actriz agradeció al equipo medico tras salir de la clínica, con la cara hinchada después del proceso. "Todo fue un éxito y lo que sigue es tener paciencia", dijo la famosa paciente. Durante su recuperación, se sometió a terapias diarias, como ponerse una 'máscara ópera' con luz en el rostro y someterse a sesiones de radiofrecuencia y fototerapia con LED facial. "Estoy en el día 10 y el resultado ha sido impresionante", añadió Andrade en el video, mostrando su rejuvenecido rostro. "No tengo la menor duda que lo hice en el momento perfecto".

