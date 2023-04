Piden oraciones por la salud de Yolanda Andrade Piden oraciones por la actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade tras sufrir crisis de salud que la tuvo hospitalizada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Piden una cadena de oración por la salud de Yolanda Andrade. La actriz y presentadora mexicana atravesó una crisis de salud hace unos días que la llevó al hospital en México. La YouTuber Angélica Palacios Real dijo que amigos y familiares de Andrade habían pedido oraciones por su recuperación. "Me estoy enterando que su estado de salud es delicado", dijo, añadiendo que el YouTuber Jorge Carbajal, amigo de Andrade, le había brindado esta información. Por su parte, Jorge Carbajal contó en su canal de YouTube que Andrade había tenido vómito y diarrea inesperadamente. "Fue de un momento a otro. Se estaba descompensando, deshidratando, me cuentan que tuvieron que correr para llevarla de inmediato al hospital. En el hospital ya no la dejaron salir", dijo. "Se empezó a debilitar. Le estuvieron haciendo exámenes del estómago, de bacterias, de análisis, cualquier cantidad de estudios. Hasta este momento, no han podido encontrar qué es lo que tiene". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda Andrade Credit: (Luis Marin/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) Carbajal añadió que Andrade sintió que iba a morir. Ella misma expresó en Instagram: "Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir". Hoy Andrade publicó un mensaje en sus redes sociales revelando que sigue batallando con su salud. "Hola a todos, muchas gracias por su amor. Ayer no fue un buen día, pero hoy gracias a Dios estoy mucho mejor", afirmó. "Gracias por sus buenos deseos, de corazón".

