Yolanda Andrade aparece con parche en el ojo y explica porqué La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade apareció con un parche en el ojo y explica la razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yolanda Andrade Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Yolanda Andrade preocupó a sus fanáticos al aparecer con un parche en el ojo. En un video en Instagram la vemos junto a su inseparable amiga Montserrat Oliver en el set del programa Montse y Joe. "Explícales porque tienes tu parche porque se van a asustar", dice Oliver. "Es muy largo", dice Andrade. "Tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que hace que el ojo se le doble y le llore mucho y le molesta la luz", dice Oliver. "Tuve un problema en mi cabeza y por la luces tengo que tener mi parche y unos lentes", dijo Andrade. "Quiero a toda la gente que me ha hablado, que ha pensando en mí, que ha rezado por mí, con todo mi corazón darle las gracias", añadió. Su mensaje conmovió a muchos. "Pirata hermosa, no te olvides que tu luz es indestructible", comentó la actriz Salma Hayek. "Solo quiero que sepas que te adoro, me dueles, me preocupas, pido por ti", le escribió la cantante Noelia. La estrella de telenovelas como Sentimientos ajenos, Las secretas intenciones y Buscando el paraíso publicó un mensaje junto a su hermana Marilé Andrade, agradeciendo el apoyo que ha recibido durante esta crisis de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi agradecimiento a todos por su amor, mensajes, deseos y compañía, fundamental en mi proceso de recuperación. Hoy fue un día muy importante. Les deseo de corazón salud", expresó. "Sigo siendo alumna de la vida y bienaventurada por tanto cariño. Gracias. Eternamente mis oraciones para todos los enfermos".

