Yolanda Andrade hospitalizada: "Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir" La actriz y presentadora mexicana Yolanda Andrade habla de crisis de salud que casi le cuesta la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yolanda Andrade agradece estar viva tras crisis de salud por la que estuvo hospitalizada. La actriz y presentadora mexicana compartió un emotivo mensaje en Instagram. Vestida con una bata de hospital, aparece en un video en plena etapa de recuperación en el hospital ABC de México. "Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de salud", dijo Yolanda, sin entrar en detalles de su diagnóstico. "Gracias @marilemx, sin ti nada", escribió sobre su hermana, la cantautora y conductora Marilé Andrade, quien estuvo a su lado. "Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron". La actriz de telenovelas como Sentimientos ajenos, Buscando el paraíso y Retrato de familia confiesa que estar al borde la muerte tuvo un gran impacto en ella. "En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen", añadió. "Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir". "Estamos celebrando que ya nos vamos", dice Yolanda en el video, junto a Marilé. "Eres un milagro", le dice Marilé, y Yolanda le contesta: "Somos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda Andrade Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Marilé compartió un video en su cuenta de Instagram hablando sobre la crisis de salud de su hermana Yolanda. "A cada uno de ustedes gracias por estar cerca familia. ¡Y por si fuera poco… nos tembló!", dijo, refiriéndose a un reciente terremoto en México. "He recibido tantos mensajes de ustedes preguntándome por Yo, que cómo está, cómo se siente, qué paso", dice Marilé. "Gracias por esas muestras de amor tan hermosas. Mi hermana es muy querida por todos ustedes y lo demuestran siempre. Entrar en detalles de qué fue lo pasó, por qué, ya no es relevante en este momento. Lo importante es que ella está bien", añade. "Cada día está mejor". Yolanda Andrade Credit: (Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images) Esta vivencia con su hermana la hizo reflexionar sobre el valor de vivir el presente. "Ahorita podemos dejar de respirar y esto se acabó", concluye Marilé. "Hay que aprovechar la vida siendo más felices y más agradecidos, sin salud no somos nada".

