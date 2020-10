Close

Encuentran muerto al medio hermano de la conductora Yolanda Andrade La actriz y conductora mexicana está de luto por la muerte de su medio hermano en Culiacán, Sinaloa, a causa de un disparo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La conductora mexicana Yolanda Andrade está de luto por el fallecimiento de su medio hermano, Rolando Andrade, quien fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en su residencia de su padre en Culiacán, Sinaloa, México. De acuerdo a la prensa mexicana, el cadáver del hombre de 38 años fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda con un impacto de bala en el pecho y junto a un arma de fuego. Por el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer detalles de su investigación preliminar y aún se desconoce si se trató de un suicidio o un homicidio. Según informes iniciales, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 9 a.m., hora local, en las que se les informaba de la presidencia de un cuerpo sin vida en la residencia. Al llegar al lugar de los hechos, pudieron confirmar que se trataba del medio hermano de la famosa conductora de 48 años, con quien aparentemente mantenía una estrecha relación desde la muerte de su padre. El fallecido era hijo de Rolando Andrade — padre de la también actriz — y Clarissa Almada. Image zoom Yolanda Andrade | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrade no se había pronunciado al cierre de este artículo, pero sus seguidores le mostraron su apoyo ante esta pérdida. “Lo siento mucho por lo que estás pasando por lo de tu hermano. Dios les de resignación”, escribió una seguidora. “Mucha fuerza Yolanda, descanse en paz tu hermano. Estamos contigo”, agregó otra usuaria.

