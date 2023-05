Entre lágrimas, Yolanda Andrade asegura que su crisis de salud no se debe a una recaída en adicciones Yolanda Andrade rompió a llorar al hablar de su crisis de salud y negó que se deba a una recaída en alcohol o drogas. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yolanda Andrade habló con la prensa tras ser hospitalizada hace unos días en México. "Había una confusión de que yo había entrado a la clínica porque tuve una recaída, yo no tuve ninguna recaída, y si la hubiese tenido qué tiene. Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión", dijo, negando que su crisis de salud se deba a una recaída en las drogas ni el alcohol. "Empecé con vómito y diarrea y después terminé con una cosa en la cabeza. Habría una cosa de un tumor, luego me dijeron que no, tenía hoy cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que trabajar. No tenía un problema motriz, que eso es muy importante. Pueden ser muchas cosas, no sé", dijo sobre su condición. A las afueras del foro donde graba el programa Montse y Joe con su amiga Montserrat Oliver, habló con varios medios de prensa. Andrade dice que su intención es volver a trabajar en cuanto se recupere. "La producción que me hizo el favor porque nosotras nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado con Montserrat en el hospital", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda Andrade Credit: Luis Ortiz/Clasos/ LatinContent via Getty Images Andrade reveló que sigue haciéndose estudios médicos y aún no tiene un diagnóstico oficial. La actriz y presentadora mexicana reveló que tuvo dolor de cabeza, vómito y "sangrado", y por eso fue hospitalizada. Sus seres queridos pidieron oraciones por su salud. Yolanda Andrade Credit: Getty Images Andrade dijo que agradece estar viva. "Todo el mundo se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio pero también podemos pasar por momentos de milagro porque existen, hay episodios y muestras de amor. El prenderle la veladora a alguien, esa luz emana mucho, a mí me iluminaron el camino. Yo estoy aquí de milagro", aseguró. Por ahora se tomará un descanso de las grabaciones del programa. "Vamos a hacer una pausa porque quiero respetar mi cuerpo y mi salud y mi bienestar. Yo me quiero ir a mi casa en este momento", enfatizó.

