Yolanda Andrade ha mandado un conciliador mensaje a Verónica Castro después de todo lo ocurrido entre ellas La conductora mexicana ha dedicado unas sinceras palabras a la que asegura fue su gran amor que podrían conducir a un acercamiento entre ambas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dicen que el tiempo lo cura todo y así podría pasar entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Las que un día fueron amigas y hoy enemigas quizás más pronto que tarde tengan un acercamiento. Por parte de la presentadora no habría problema y así lo muestran sus recientes palabras dedicadas a la actriz. En ellas Yolanda asegura que a pesar de todo lo sucedido ella espera que la artista regrese a los escenarios ya que se trata de una grande con una carrera ejemplar. “Yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión”, explicó con sinceridad a las cámaras de Suelta la Sopa. “Imagínate alguien que se retira con 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en esas mismas imágenes reconoció que ella siente que Verónica dijo lo de retirarse buscando que la gente la odiara a ella, también admite que fue una relación inolvidable y llena de amor. Image zoom Ella reitera que no se arrepiente y que nunca ha tenido intención de esconderse, algo que no es el caso de la actriz quien jamás ha admitido tal relación, tan solo la de amistad. El tono de Yolanda es mucho más conciliador y ahora que todo se ve desde la distancia quizás firmen la pipa de la paz y las cosas vuelvan a la normalidad. Advertisement

