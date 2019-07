Yolanda Andrade suelta la bomba: "Me casé en Amsterdam. Me casé con una mujer maravillosa"

La preferencia sexual de Yolanda Andrade es un tema que ha rondado a la actriz mexicana durante años. Y hace unos días cuando estaba por celebrarse el día del orgullo gay la también conductora tuvo el gesto de salir del clóset y gritar su verdad a los cuatro vientos.

En aquella ocasión la nacida en Sinaloa estuvo acompañada de su inseparable amiga y expareja, Montserrat Oliver. Curiosamente la modelo y presentadora filtró por redes que Andrade se había casado y nunca había revelado el secreto.

“¡Noticia de último minuto! Ahora sabemos que Yolanda Andrade se casó y nunca nos dijo”, exclamó Oliver en un video que colgó en sus redes.

“Ese fue un asunto que le dije a Monserrat que borrara y no lo borró. No importa, ya se enteraron todos”, confesó Andrade al show Ventaneando (TV Azteca). “Sí, me casé en Amsterdam. Me casé con una mujer maravillosa. Fue un momento simbólico muy, muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy, muy enamoradas. Creo que hay fotos de la boda y video. Fue muy bonita.”

Andrade declinó ofrecer más detalles sobre la boda, pero especialmente evitó hablar de su consorte. “Nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona”, dijo enigmática. “Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero no no de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa y no puedo decir’ fulana’ porque no le he preguntado [si puedo revelar su identidad]”.

Por cierto que Andrade dejó pistas para los curiosos que quieran seguirle el hilo a la madeja asegurando que no revelará la identidad de la famosa en cuestión porque probablemente circulan en redes fotos de ambas “paseando” por la mencionada ciudad holandesa. “Voy a hablar con mi abogada”, dijo risueña.

Por cierto que ahí compartió su opinión con la también actriz Lorena Meritano. “Sigue siendo una gran amiga mía y un gran amor”.

Fue en junio que Andrade confesó, entre broma y broma, que tuvo un romance con la actriz argentina. “Ella es una mujer muy hermosa, inteligente y superviviente de una enfermedad que desafortunadamente ahora es muy común, el cáncer. Tenemos una amistad de hace muchos años, nos queremos”. ¿Será esta la misteriosa la misteriosa novia?