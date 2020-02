Yolanda Andrade explota contra quienes insultan a su amiga Montserrat Oliver por hablar claro de su orientación sexual La presentadora ha defendido a su amiga del alma de los ataques recibidos tras anunciar el compromiso con su novia. "No juzgues, a Dios no le gusta eso". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del compromiso hace unas semanas de Montserrar Oliver y su novia Yaya Kosikova, las enamoradas hicieron un precioso video en Youtube hablando de su amor, de su vida y de lo difícil que ha sido hablar abiertamente de su orientación sexual. Aunque fueron muchas las personas que aplaudieron y felicitaron a la pareja por su sinceridad y valentía, otros se expresaron no precisamente muy bien sobre que dos mujeres se casen. “Dios creó al hombre y la mujer, qué lamentable que personas del medio den este mensaje tan erróneo al público”, “Dios no aprueba esto”, dijeron algunos de los comentarios más negativos. Ante tanta crítica, la comunicadora Yolanda Andrade ha salido en defensa absoluta de su amiga y compañera y lo ha expresado en un mensaje contundente donde rechaza la intolerancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Les tengo una noticia a los que dicen que a DIOS les molesta las preferencias. Dios es tan generoso y nos ama. Y a todos les dará un hijo, hija, hermano, hermana GAY. Para que aprendan una hermosa lección de amor. NO juzgues, a Dios no le gusta eso. P.S.: No lo olvides. Tu regalo está en camino y te vas acordar de mi”, escribió Yolanda. Las conductoras de Montse & Joe mantuvieron una relación sentimental durante muchos años que terminó románticamente pero que continuó en términos muy amistosos. Hoy en día son como hermanas, por eso Yolanda no consintió que se atacara de esa forma a su amiga y mucho menos a la condición sexual de cualquier persona. Advertisement

