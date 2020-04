Yolanda Andrade comparte este conmovedor video de Verónica Castro tras la muerte de su madre La conductora ha dado el pésame a la artista tras el fallecimiento de Socorro Castro enterrando así el hacha de guerra entre ambas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los últimos tiempos para Verónica Castro y Yolanda Andrade no han sido precisamente los mejores en cuanto a su amistad se refiere. Pero el cariño y las experiencias permanecen, es por eso que la presentadora ha decidido mandar el pésame a la que fue una de sus mejores amigas con motivo de la muerte de su madre, Socorro Castro. Lo ha hecho con un emotivo mensaje y un video entrañable en el que aparece la protagonista de Los ricos también lloran junto a su mamá. Las imágenes han llegado a los corazones de sus seguidores que han aplaudido su decisión de expresar sus condolencias a la artista y enterrar el hacha de guerra. "Como dice Verónica. Se nos adelantó un poquito", escribió Yolanda citando a la actriz y cantante. "Libertad, transición", apostilló refiriéndose a la partida de Doña Socorro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas sinceras palabras que demuestran que a pesar de los malos entendidos las décadas de unión y amistad están por encima. Socorro formó parte de su vida durante esos años de unión a su hija y por respeto a esos momentos sagrados, Yolanda ha querido rendirle este precioso homenaje. Image zoom Victor Chavez/Getty Images; mezcalent.com "A pesar de todo tienes la grandeza de despedir a Socorro que formó parte de tus afectos y fueron familia", "esto habla del cariño que hay más allá de cualquier situación o mal entendido entre ustedes", "momentos para pedir disculpas sea como sea la forma, tú muy bien Yolanda", le expresaron algunas personas. Reiteramos nuestro más sentido pésame para a familia Castro por esta triste pérdida. QEPD. Advertisement

