Yolanda Andrade comparte fotos con Verónica Castro que avivan los rumores sobre su posible relación Yolanda Andrade volvió a dar vida a los rumores sobre una posible relación con Verónica Castro al compartir imágenes junto a la actriz en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Castro y Yolanda Andrade Verónica Castro y Yolanda Andrade | Credit: Mezcalent x 2 Hace unos días Yolanda Andrade publicó en sus historias de Instagram unas imágenes junto a Verónica Castro, a modo de recuerdos de la relación que ambas habían mantenido. Como explicó la periodista Ana María Alvarado en el programa mexicano Sale el Sol, de la nada, en las historias de Instagram de la conductora empezaron a aparecer videos y fotos en las cuales aparecen las dos juntas riendo, sonriendo y hasta dando entrevistas. "Yolanda Andrade causó sorpresa porque empezó a publicar varios recuerdos a lado de Verónica, pero no se sabe si fue por decisión propia, quería revivir este asunto o alguien intentó hachearía", comentó Alvarado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la duda, los conductores le pidieron a Gustavo Adolfo Infante que le escribiera a Yolanda para preguntarle si fue hackeada o fue simplemente fue algo que Andrade quiso hacer con alguna intención. Sobre los supuestos rumores de que Yolanda y Verónica se habían casado en Amsterdam, la propia Castro quiso zanjar el asunto en 2019 en una entrevista con Venga la alegría, donde dejó claro que ella nunca se había casado con nadie: "Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más", y le pidió a Andrade que detuviera todas sus declaraciones sobre ella. Por su parte, Andrade sostuvo que sí hubo una relación entre las dos mujeres: "Así fue la historia y fue una historia de amor bien bonita [con Verónica Castro]", confesó Andrade en entrevista al periodista mexicano Joaquín López Dóriga. "Pero la reservo [su relación sentimental] para mi bioserie [dijo en tono de broma]. No es cierto Verónica". Al negarlo Castro, Andrade contraatacó y dio más detalles de su supuesto noviazgo: "Lo comenté porque a mí me dolió lo que dijo en Argentina; ella en Argentina dijo que yo tenía hambre, que había dicho no sé qué", explicó. "Dije 'qué gacho; porque si duramos tanto tiempo y nos quisimos tanto, porque dice eso. Aparte no hicimos nada malo, no tiene nada de malo. Nos casamos, simbólicamente; no tiene nada de malo". Por el momento la propia Yolanda no ha confirmado o desmentido si le robaron la cuenta y subieron estas fotos personales o lo hizo con algún tipo de intención.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yolanda Andrade comparte fotos con Verónica Castro que avivan los rumores sobre su posible relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.