Yolanda Andrade contra el bullying por su sexualidad: "Si me dices lesbiana, no me voy a ofender" Yolanda Andrade ha hablado abiertamente de su sexualidad y denunciado el bullying contra la comunidad gay y lesbiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de los rumores desatados hace unos días luego de que Yolanda Andrade compartiera fotos junto a Verónica Castro, la conductora y actriz mexicana ha hablado abiertamente de su sexualidad y denunciado el bullying contra quienes, como ella, eligen tener una relación con otras personas del mismo sexo. Durante el reciente homenaje a Silvia Pinal que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, Andrade habló ante la prensa para decir que no le molestaba en absoluto que le dijeran la palabra "tortilla" o la llamaran "lesbiana". "Me llaman de todo, pero no me… es que si me dices lesbiana, no me voy a ofender porque lo soy, y tortilla tampoco", aseguró. Yolanda Andrade Yolanda Andrade | Credit: Victor Chavez/WireImage "Ya estamos en otra época, yo creo que empieza desde la educación de la casa y no hacer etiquetas y cosas así en la casa", sostuvo. "'El bullying no es un juego' es una campaña que yo tengo con Thalía, y queda muy claro que el bullying no es un juego", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, que fue vestida con un traje de lentejuelas referentes a la bandera de la comunidad LGBTI, recalcó que era la primera vez que alguien llevaba este símbolo hasta el Palacio de Bellas Artes. "Por primera vez se mete la bandera a Bellas Artes, el orgullo", recalcó. Cuando los periodistas quisieron saber por las recientes fotos junto a la madre de Cristian Castro, en las que hay quien ha querido ver la prueba de una relación, Andrade dijo: "Sí… me las hackearon, pero las recuperé… no te escucho".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yolanda Andrade contra el bullying por su sexualidad: "Si me dices lesbiana, no me voy a ofender"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.