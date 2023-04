Actor de Yo soy Betty, la fea hace una súplica y pide trabajo: "Ayúdenme, por favor" En un post brutalmente honesto que fue publicado en su cuenta de LinkedIn el actor colombiano Kepa Amuchastegui pidió ayuda para encontrar empleo. "Estoy buscando trabajo una vez más". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las plataformas de redes sociales son un lugar casi insospechado para solicitar empleo como artista. Sin embargo hay actores que no han dudado en echar mano de ello, como ha quedado claro en la plataforma de LinkedIn donde este lunes surgió un sorpresivo y brutalmente honesto post de un reconocido actor colombiano que llegó a participar en la telenovela Yo soy Betty, la fea y que a pesar de contar con más de cinco décadas de experiencia no puede encontrar empleo. "¿Alguien sabe quién o qué empresa, qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audio-libros?", exclamó en el post publicado este lunes actor colombiano Kepa Amuchastegui. "Estoy buscando trabajo una vez más". Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor". Amuchastegui interpretó el papel de Roberto Mendoza uno de los fundadores de la empresa Ecomoda en la producción del desaparecido guionista y productor Fernando Gaitán, del 1999. Además de Yo soy Betty, la fea, el actor nacido en Bogotá, de 81 años, es también director y guionista de televisión y teatro quien ha participado en las producciones Un ángel llamado azul, Punto de giro, y La Ley del corazón, por mencionar algunas. Kepa Amuchastegui Credit: IG: Kepa Amuchastegui Este no es el primer llamado de ayuda del actor a su público y seguidores. En septiembre de 2021 Amuchastegui también había colgado este video pidiendo a "los que quieran" un donativo en su cuenta de la plataforma Patreon para sostener su proyecto de video en YouTube: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El llamado de este actor colombiano hace eco a lo acontecido en febrero pasado cuando el reconocido actor Armando Araiza recurrió a las redes para suplicar por trabajo. "Amigos, ninguna televisora aún me a contratado", exclamó el actor, quien llegó a participar en destacadas telenovelas como El Maleficio y Diseñando tu amor. Tanto en su caso, como en el de Amuchastegui las redes reaccionaron desde múltiples países de habla hispana para expresar su admiración por su trabajo y deseos de una pronta solución a su situación. Ahora solo falta que esto llegue a oídos de los productores.

