Todo lo que tienes que saber de la ganadora de la Reina de la Canción By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La joven cubana de 20 años es la nueva ganadora de la Reina de la Canción y aquí está todo lo que debes saber sobre ella. Empezar galería Yennis Bencosme Image zoom Mezcalent También conocida como la Barbie Latina, la joven cantante cubana de 20 años ganó anoche la Reina de la Canción. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La espera terminó Image zoom Mezcalent Después de varias semanas de competencia, Yennis Bencosme no pudo contener su emoción al escuchar los resultados. 2 de 11 Applications Ver Todo Sus premios Image zoom Mezcalent Además de ser la nueva ganadora de la Reina de la Canción, también recibe $50,000 dólares y un contrato con Sony Music. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Junto al Big Boss Image zoom Mezcalent Daddy Yankee es el productor ejecutivo del programa de Univision por lo que no podía perderse el gran final y la oportunidad de felicitar a la ganadora. 4 de 11 Applications Ver Todo Su familia Image zoom Mezcalent Sus seres queridos estuvieron presentes durante su victoria. 5 de 11 Applications Ver Todo Grande emoción Image zoom Mezcalent Las mujeres más importantes en su vida estaban muy felices y emocionadas por el triunfo de Yennis Bencosme. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su mamá Image zoom IG/Yennis Bencosme "Te amo mami ❤️", publicó en las redes. 7 de 11 Applications Ver Todo Su hermano Image zoom IG/Yennis Bencosme "Con mi hermanito bueno aunque sea más grande que yo 😅❤️ @mathiu._.bm", compartió la joven. 8 de 11 Applications Ver Todo Su novio Image zoom IG/Yennis Bencosme "Nos fuimos a celebrar 🎉 mi debut en reina de la canción ❤️🥰 I Love u bebe gracias por todo el apoyo 😉😌", escribió. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Gratitud Image zoom IG/Yennis Bencosme "Agradecida con Dios, con mi familia y con todos ustedes mis seguidores LOS AMO ❤️🙈 #reinadlacancion🎤🎤 #reinadlacancion #yennisbencosme", expresó la cubana. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Todo lo que tienes que saber de la ganadora de la Reina de la Canción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.