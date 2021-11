El hijo del actor René Strickler ¡se casa con su novio! Así fue su romántica pedida Yannick Strickler compartió emocionado la noticia y algunos de los momentos más emocionantes de la fiesta de su compromiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Suenan campanas de boda! Este fin de semana Yannick Strickler confirmaba que daría el 'Sí, acepto' a su novio Manuel Alonso con quien se acaba de comprometer. Anillo en mano y con la emoción a flor de piel, la parejita se mostró feliz y enamorada en sus redes donde compartieron cómo fue la fiesta de compromiso. En realidad, se trataba de un festejo de cumpleaños que acabó con esta romántica sorpresa que celebraron a lo grande y rodeados de sus seres queridos. El hijo de René Strickler publicó cada detalle de esta parranda en la que, además de su gente querida, hubo música, globos, rica comida y, sobre todo, mucho amor. Yannick Strickler y su novio Yannick Strickler y su novio | Credit: IG/Yanni Strickler Yannick Strickler Yannick Strickler | Credit: IG/Yannick Strickler La feliz pareja derrochó dicha y alegría que demostraron con sus constantes besos, abrazos y muestras de cariño en la que se suponía iba a ser la fiesta de cumpleaños de Manuel. El romanticismo también dijo presente con las miradas y palabras bonitas que se dedicaron los enamorados. Aunque, sin duda, el gran protagonista fue el anillo de compromiso, una banda de oro que el hijo de René presumió orgulloso. Yannick Strickler Yannick Strickler | Credit: IG/Yannick Strickler Yannick Strickler Yannick Strickler y su prometido | Credit: IG/Yannick Strickler Uno de los grandes cómplices de esta hermosa historia de amor es su papá, René Strickler. El reconocido actor y protagonista de telenovelas como Soltero con hijas o El privilegio de amar es uno de los mayores apoyos y mejores amigos de Yannick. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo amor", le escribía orgulloso su papá en una reciente publicación del joven. Aunque el intérprete no pudo estar con su hijo en esta ocasión, lo estuvo de corazón. Yanni Strickler Yanni Strickler y su padre René Strickler | Credit: IG/Yanni Strickler La pareja todavía no ha dado más detalles del cómo y cuándo será esa ceremonia. Mientras ese momento llega, los tortolitos siguen derrochando amor y felicidad. ¡Enhorabuena!

