¿Yanet García, la chica del clima del programa Hoy, tiene romance con Raúl Araiza? La chica del clima del programa Hoy, Yanet García, enfrenta polémica sobre un romance con unos de sus compañeros de este matutino. ¿Qué dice la conductora al respecto? By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los rumores de un romance entre Yanet García y Raúl Araiza han estado presentes por algún tiempo. La conductora, quien comparte escena con el actor en la obra El tenorio cómico y el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa), decidió encarar la situación de manera frontal y dio a conocer el tipo de relación que mantiene con su compañero de trabajo. “A mí ya me inventan cada cosa que no sé de verdad”, advirtió García a los medios de comunicación. “A Raúl [Araiza] lo adoro, lo admiro mucho. Es mi compañero de trabajo, del teatro, mi novio lo conoce, son súper buenos amigos”. RELACIONADO: La increíble transformación de Yanet García Image zoom La titular de la sección del clima en dicha emisión aseguró que solamente se trata de información falsa; incluso, señaló que no existe prueba alguna de que mantengan ningún tipo de trato que vaya más allá de lo profesional o de una amistad. Por ello fue clara al desmentir este tipo de rumores. De hecho, ayer dio a conocer una imagen donde se le ve acompañada de su novio dándose un apasionado beso. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nunca ha habido nada”, agregó. “Yo digo, a ver, dónde está una fotografía, un video; no existe porque solo tenemos una bonita amistad. No sé en qué momento la gente empieza a inventar tantas cosas”. Además de esta situación, han surgido nuevos rumores sobre su próxima salida de Hoy. Algunos dicen que la joven saldrá de este matutino el próximo año porque pretende trabajar en Estados Unidos; sin embargo, tampoco se ha hecho oficial que la modelo deje de colaborar. Mientras tanto, Yanet García continúa de manera habitual realizando su sección. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Yanet García, la chica del clima del programa Hoy, tiene romance con Raúl Araiza?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.