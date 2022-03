¡Yanet García se lanza a la yugular de Martha Higareda y su ex! "No me van a silenciar" Batalla campal en redes: la famosa conductora acusó a la actriz con supuestas pruebas y reveló que no guardará silencio acerca de la infidelidad de su novio Lewis Howes con la protagonista de No manches, Frida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos años de feliz relación entre Yanet García y Lewis Howes se fueron a pique de pronto por la aparición en escena de la actriz Martha Higareda, o eso es lo que opina la famosa chica del clima que está decidida a comprobar contra viento y marea que su versión de los hechos es cierta, después de que la intérprete de No manches Frida lo negara en una entrevista. La respuesta de Yanet García a sus palabras fue radical y se lanzó con todo contra la yugular de la actriz con una serie de stories en su cuenta de Instagram en las que mostró que no iba a dejar pasar la ocasión, para compartir pruebas que a su juicio apuntalan su historia. "Es muy triste que lo plantee así", se quejó Martha Higareda en entrevista con Venga la alegría, "porque eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación", dijo defendiendo a su ahora novio. "Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira", afirmó. "No me van a callar", anunció la atractiva mujer del clima en su cuenta de Instagram, acompañando con un emoji de una mano en alto. A continuación, Yanet García pasó a detallar con imágenes y comentarios las palabras de la actriz hablando de la relación con su ex que ponían en tela de duda todas sus declaraciones. Yanet García Martha Higareda Credit: IG Yanet García Yanet García Martha Higareda Credit: IG Yanet García Yanet García Martha Higareda Credit: IG Yanet García Yanet García Martha Higareda Credit: IG Yanet García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien… ¿Qué hago?" le preguntó una de sus seguidoras con el corazón roto. A lo que García no dudó en responder: "Te entiendo perfectamente. Me pasó igual. Terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha", reveló sin omitir el nombre de la actriz. Después de darle unos consejos, le dijo la resolución que ella tomó: "Me mudé a la ciudad de Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña". Yanet García Martha Higareda Credit: IG Yanet García Varias celebridades aplaudieron la postura de Yanet García en su feed frente a su expareja y su nueva novia, como las conductoras Daniela Servellón y Perla Mont. Yanet Garcia Martha Higareda pelea ¡La cosa está que arde!

