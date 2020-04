Yandel se sorprende al ver su nuevo video: "Cuando [lo] vi dije eso es lo que está pasando...todo está vacío" By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En medio de esta crisis por la pandemia del coronavirus, Yandel quiso dar a sus seguidores un poquito de buena energía y mucho reguetón a través de su nuevo “Espionaje”, tema producido por Nesty “La Mente Maestra”, y en donde el cantante se hizo acompañar de Madison Anderson, Miss Universe Puerto Rico 2019. “La música la consume el público en su casa y no tiene que salir a comprarla, la disfrutan”, dijo el puertorriqueño en exclusiva a People en Español. ¿Cómo estás viviendo esta crisis? Ahora no podemos salir. [Pero] mi familia está bien, todos estamos bien. Tengo a mis padres en Puerto Rico pero les dije que se mantuvieran encerrados y les mando las cajitas y la comida y cosas que puedo para que estén tranquilos. La mejor arma es estar tranquilos. Las redes nos han ayudado muchísimo, antes uno pensaba que estaba cambiando el negocio, pero lo están haciendo para bien. Yo puedo trabajar en mi casa. Tengo mi estudio y puedo producir y la música la consume el público en su casa y no tiene que salir a comprarla, la disfrutan. Image zoom Por eso, en este momento “Espionaje” cae como anillo al dedo Es un tema [con el que regreso] a mis raíces del reguetón. Quiero con esta canción brindar un poco de energía [a] mis fans en estos momentos tan tristes. El video lo grabé en Medellín, Colombia. Tuve la oportunidad de compartir con Miss Universo Puerto Rico, ella es la modelo, creo que es un video con mucho profesionalismo y se ve de calidad, es un gran video. ¿Qué es lo que destacas de este trabajo? [Cuando] 36 grados que son los directores me enviaron el video fue muy interesante porque la historia de casualidad [la] grabamos en un pueblo que estaba todo vacío y no había nadie. El propósito de ese video era hacer notar como si no hubiera pasado [nada en la calle], y cuando vi el video dije ‘eso es lo que está pasando’. Es un espionaje donde yo quiero tener [la] información que [la modelo] tiene. ¡A disfrutar con Yandel en casa! Advertisement

