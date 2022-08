Yandel da detalles del romance de Christian Nodal y Cazzu Hace unos días, Yandel convivió con Christian Nodal y Cazzu, quienes mantienen un tórrido noviazgo; por ello, el cantante no dudó en dar su opinión al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cazzu y Christian Nodal fueron captados bailando muy felices en un concierto que Wisin y Yandel ofrecieron en Guatemala. Incluso, se sabe que el intérprete de "Botella tras botella" mantiene una muy buena relación con el último; quien no dudó en hablar abiertamente sobre el romance de su amigo con la cantante de origen argentino, con quienes ha podido convivir como pareja. "Sí [están muy enamorados]. La verdad que son una linda pareja. Me gusta como se ven [juntos]", reveló Yandel a los medios de comunicación. "Compartimos con ellos un ratito, disfrutaron del concierto. Son grandes amigos. Así que nada, bien contentos". De hecho, el famoso no duda en realizar en breve una colaboración con el representante de regional mexicano, debido a que, además de que lo une una buena amistad, admira el trabajo del también compositor y le gustaría que pudieran trabajar juntos en algún proyecto. "Seguro que sí [quiero que hagamos un dueto], Nodal es mi hermano. He compartido con él y me siento muy contento de tener una amistad con él", confesó. Yandel, Christian Nodal y Cazzu Credit: JC Olivera/Getty Images for BMI; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las declaraciones de Aleks Syntek, quien ha propuesto que se multe a los establecimientos comerciales que difundan reguetón en horario familiar o sean frecuentados por niños, el intérprete de "Algo me gusta de ti" salió en defensa total del género que representa. "Que me multen, lo pagamos. De verdad, el reguetón es música, es arte. Tú sabes, es como la quieras llevar tú. Nosotros siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible; no somos personas de cantar groserías, ni nada de eso. Eso ha pasado desde que empecé a cantar reguetón y todavía seguimos aquí", concluyó. Yandel continúa realizando presentaciones en compañía de Wisin por Latinoamérica.

