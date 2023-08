Yalitza Aparicio sufre el rechazo público al ser confundida con otra famosa Luego de una controversia desatada por una agrupación cuya vocalista tiene un nombre similar, Yalitza Aparicio ahora sufre las consecuencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, se desató una controversia en México debido a que los integrantes del grupo musical que lleva por nombre Yahritza y su esencia hicieron una serie de comentarios en contra de la nación azteca. Así, mostraron su descontento con la comida y la ciudad capital. "Sí me gusta [la Ciudad de México], pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito", expresó Yahritza, la vocalista del grupo en aquella ocasión. Los otros dos hermanos también hablaron al respecto. "He estado aquí por más tiempo y, la verdad, no me gusta mucho la comida, me gusta más donde vivimos [Estados Unidos]", comentó por su parte Armando. "En Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno". "Para mí también [lo que no me gusta] es la comida", expresó Jairo. "Porque soy bien delicado, solo como pollo, puras alas, que no tengan chile. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar". Yalitza Aparicio Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas declaraciones no fueron del agrado de, público, considerando que los integrantes de la agrupación tienen raíces mexicanas. Así, se inició una campaña en redes sociales para quitarle el apoyo a la banda. Si bien, poco después se disculparon, eso no bastó para palear la molestia y se continuó con el rechazo. El único conflicto fue que empezaron a bloquear a Yalitza Aparicio, quien no tiene relación alguno con esta controversia, porque su nombre es parecido al de la cantante. Así, comenzaron a pedir que la cancelaran en sus redes sociales, "Pensé que estaban cancelado a Yalitza Aparicio"; "Pensé que estaban hablando de Yalitza Aparicio", y "Y ahora que hizo Yalitza para que la cancelen?", fueron algunos comentarios. Yahritza y su esencia Yalitza Aparicio no se ha pronunciado al respecto, pero es un hecho claro que todo se trató de una confusión en el nombre de la actriz y Yahritza.

