Yalitza Aparicio es toda una youtuber y lo demuestra Con más de cien mil seguidores, Yalitza Aparicio logra posicionar su canal en YouTube con temas de su interés. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada día, Yalitza Aparicio se coloca más en el gusto del público y, si bien, no ha tenido tenido otra participación cinematográfica, forma parte de diversas campañas comerciales y trabajos altruistas que la tienen constantemente en el ojo público. La actriz también está probando suerte como influencer y en su cuenta de Instagram cuenta con 2.2 millones de seguidores. Además, se está consolidando como toda una youtuber ya que su cuenta suma, hasta el momento, poco más de 105 mil usuarios. En dicha propuesta, la protagonista de la película Roma tiene videos donde muestra algunos intereses personales, aborda temas sociales, presenta algunos momentos familiares, da a conocer charlas con personajes destacados y muestra tópicos de interés relacionados con la cultura indígena de su natal México, entre otros asuntos. El canal fue abierto hace seis meses con el trailer de la película Roma; posteriormente, debutó con un audiovisual de casi cinco minutos hablando de cinco mujeres que admira y forman parte de diversas comunidades indígenas. Desde el lanzamiento de esta propuesta, la activista ha recibido muy buena respuesta y los comentarios a favor no se han hecho esperar. Así, mensajes como "año dejes este proyecto"; "felicidades Yali, eres admirable"; "al fin contendió en YouTube que vale la pena"; "gracias por darle voz y visibilidad a las injusticias", entre otros, se pueden leer en los diferentes videos. Image zoom Credit: Instagram/Yalitza Aparicio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz está contenta de este logro e incluso, presumió el reconocimiento que otorga esta plataforma cuando se suman cien mil seguidores. "Les debía esta foto. Y lo prometido es deuda. Mil gracias a todos por seguirme en mi canal de YouTube 'Yalitza Aparicio'. Cada miércoles no se pierdan nuevos contenidos", mencionó en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, Yalitza Aparicio se prepara para su participación como presentadora en la show previo a la entrega de Golden Globes.

