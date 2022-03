Yalitza Aparicio y Superholly se dan una oportunidad a pesar de las críticas por no hablar bien inglés Yalitza Aparicio y Superholly se han dado la oportunidad de conocerse y dejaron constancia de este gran momento ante todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de haberse despertado una gran polémica luego de que la youtuber conocida como Superholly criticara a Yalitza Aparicio por su manera de hablar inglés, ambas se han dado la oportunidad de conocerse. Todo el debate tuvo lugar cuando cuando la youtuber, quien se caracteriza por analizar el manejo del inglés en los famosos latinos, hizo una crítica sobre cómo hablaba la actriz mexicana. "Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español, ¡ojo! No le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado", dijo la influencer en un video. Ahora ambas han compartida una foto juntas en sus redes sociales como muestra de que las querellas ya han quedado en el pasado. "Hoy conocí a un MUJERÓN", escribió Superholly en Twitter, quien además informó en Instagram que la encontró en un café en la Ciudad de México. "Es un momento histórico en mi vida, y les quiero compartir que en estos momentos estoy con la preciosa Yalitza", dijo a sus seguidores. "Tenemos mucho de qué platicar". Por su parte, Aparicio también compartió la foto de ambas y escribió: "Mutua admiración 🥰, eres increíble @superholly". Luego de la polémica tras las críticas de Superholly, Aparicio salió en su defensa. "Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad no", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando en una ocasión a la actriz le preguntaron si le habían molestado las críticas de la youtuber, respondió que "para nada". "Al contrario, yo vi su video y se me hizo increíble, la verdad es que yo la admiro mucho y por eso decía 'igual tomo clases con ella', ¿quién no la sigue?, es increíble que alguien así comparta todo lo que sabe para que uno vaya aprendiendo, porque son muchas cosas que a veces en la escuela o mediante una lectura no lo vas a aprender", agregó.

