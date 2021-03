¿Qué le pasa a mi piel? Yalitza Aparicio habla sobre la enfermedad que afecta su rostro La actriz contó que fue diagnosticada con melasma poco después de que terminó el tour publicitario de Roma, película en que debutó como actriz. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Buscando romper el estereotipo de que la piel de los famosos es perfecta, Yalitza Aparicio reveló que fue diagnosticada con melasma, una enfermedad que se caracteriza por provocar manchas color café en áreas expuestas al sol. En un video de su canal de YouTube, la actriz mexicana explicó que comenzó a notar unas manchitas en su piel después de terminar el tour promocional de su película Roma —y que su mayor error fue no prestarles atención. "No supe ni en qué momento ni qué pasó, pero cuando vuelvo a prestar atención las manchas ya habían abarcado suficiente parte de mi rostro", dijo, aclarando que cometió el error de querer solucionar la situación siguiendo consejos y remedios caseros sin tomar en cuenta su tipo de piel. "Yo sola lo había provocado porque no había cuidado mi piel. La piel necesita hidratarse, un protector solar", agregó. Yalitza Aparicio Image zoom Credit: Photo by Frazer Harrison/Getty Images Contó además que en su familia hay otras personas con esa condición y recalcó que ella misma no se ayudó ya que no se cuidó como debía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Aparicio, un dermatólogo le advirtió que su proceso de recuperación es largo y debe tener paciencia. "Me di cuenta de que es importante escuchar nuestra piel, [entender lo que la] está afectando y si algún producto te está cayendo mal. La piel merece un descanso", dijo tras recomendar a sus seguidores a acudir a un especialista de la piel para tratar cualquier afección.

