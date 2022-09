Yalitza Aparicio sufre drama familiar por un tatuaje La decisión de Yalitza Aparicio para hacerse un tatuaje no ha sido bien visto por uno de los miembros más importantes de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay un sueño que Yalitza Aparicio tenía y hoy lo ha hecho realidad; así viajó a su natal Oaxaca para ¡tatuarse! Sin embargo, la madre de la protagonista de Roma, Margarita Martínez Merino, que si bien acompañó en todo momento a su famosa hija, no estuvo de acuerdo con esta decisión; por ello, lo externó de manera clara y directa. "Estoy aquí aunque no me parezca, digo es doloroso pero allá ella. Está trabajando y ella sabe y lo puede cargar", mencionó Martínez Merino en un video que Aparicio subió en su canal de YouTube. La actriz explicó que su madre le había hecho una advertencia a todos sus hermanos y a ella sobre este tipo de grabado. "[Mi mamá] nos dijo que 'cuando ya se gradúen, tengan trabajo, sean independientes, tengan su carro y su casa' [nos podíamos tatuar]. Y yo dije 'bienvenida, ya me voy y ya llegué'", relató. Yalitza Aparicio Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el tatuador, de nombre Carlos, le explicó a la señora que no había ningún tipo de riesgo o secuela tras realizarse este grabado en la piel y explicó cuál sería el procedimiento correspondiente. Pese al desacuerdo familia, la actriz no dudó en hablar de su experiencia al dibujarse una parte de su cuerpo. "Hay algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero por cuestiones de trabajo, por muchas cosas no me había dado la oportunidad. Así que hasta ahora me hice este espacio y me escapé para hacerme un tatuaje", explicó Aparicio al inicio de dicho audiovisual. Yalitza Aparicio mostró paso a paso cómo le realizaron este trabajo, al tiempo que platicaba animadamente con el profesional, quien no dudaba en seguir mencionando todo sobre su trabajo. "Está maravilloso; estoy muy feliz. Es algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Pero se logró", concluyó.

