Yalitza Aparicio se rinde en TikTok a un exitoso tema de Selena La actriz se ha declarado fan de la legendaria interprete de musica regional mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que decidió unirse a TikTok, Yalitza Aparicio no deja de sorprender y agradar a sus seguidores. Sus fieles fanáticos han respondido de manera positiva a su divertido humor y ocurrencias. Así, la actriz no se detiene a seguir los trends virales, recreando icónicas escenas e imitando complicados bailes y rutinas. Pero esta vez, Aparicio ha acaparado la atención por 'cantar' un tema de la legendaria Selena Quintanilla. La protagonista de Roma, publicó un video imitando el exitoso tema de la cantante texmex, que ha robado los halagos – y aplausos virtuales – de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio | Credit: Mezcalent "Y un viejo me invita, 'chica ven a verme'. Y le digo que no me caen los viejos rabos verdes", se ve imitar a la actriz. Esta no es la primera vez que la mexicana imita una canción de la desaparecida leyenda de la música regional mexicana. Aparicio se ha declarado fan de la intérprete, bailando al son de sus exitosos temas. Incluso, tras el estreno de la bioserie de Selena, la plataforma Netflix le envió un regalo con objetos de imitación de la cantante, que la actriz lució orgullosa en sus redes, recibiendo los halagos de sus fanáticos.

