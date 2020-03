Yalitza Aparicio se pronuncia a favor del aborto y le llueven las críticas La actriz mexicana Yalitza Aparicio revela su posición a favor del aborto en una entrevista en la edición mexicana de la revista Marie Claire, lo que no ha sentado muy bien a todo el mundo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Yalitza Aparicio es la protagonista de un tremendo debate en las redes que se ha suscitado luego de que revelara su posición a favor del aborto. La actriz mexicana presumió en su cuenta de Instagram su más reciente portada para la revista Marie Claire, en la que posa junto a sus colegas Macarena Achaga y Tessa Ía bajo el título “Generación del cambio” y portando las tres pañuelos verdes en las muñecas que han llamado la atención. En la entrevista, la actriz mexicana habla sobre la igualdad de género y apoya los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, así como el poder de decidir sobre su cuerpo. El pañuelo verde representa la lucha a favor del aborto, lo cual ha puesto a Aparicio en el ojo del huracán con algunos de sus seguidores. “Decepcionada de ti mujer, apoyando al aborto. No tienes corazón, no dejes que nadie compre tus valores”, escribió una seguidora. “Eso no te hace empoderada, ni mucho menos. Eso te hace seguir la corriente de una generación falta de valores, morales y educación”, reaccionó otra. “Las mujeres debemos defender la vida! No podemos pedir cambios, ni un mundo mejor si pedimos asesinar libremente a nuestros hijos”, expresó otra seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros usuarios aplaudieron el gesto y calificaron a la actriz de Roma de “ejemplo a seguir” y “empoderada”. Por el momento, la actriz ha hecho caso omiso a los comentarios que la acusan y se prepara para festejar el Día Internacional de la Mujer este domingo. ¿Cuál será su nuevo mensaje? Advertisement

